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США начали новую волну ударов по Ирану
Операция направлена на дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана.
Американские военные приступили к новой волне ударов по территории Ирана. По данным Центрального военного командования США, операция продолжается девятую ночь подряд.
Об этом сообщило Центральное военное командование США (CENTCOM).
В ночь на 20 июля по киевскому времени (в 19:00 по восточному времени США) американские военные начали очередную серию ударов по Ирану.
В CENTCOM заявили, что операция направлена на дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана.
«Эти удары продолжат ослаблять иранские военные способности, которые используются для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования.
Других деталей по поводу целей ударов или их последствий американская сторона пока не обнародовала.
Ранее сообщалось, что американские солдаты погибли в Иордании во время отражения массированной иранской атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.
Мы ранее информировали, что президент США уже не просто рискует, а фактически втянул Соединенные Штаты в открытый вооруженный конфликт с Ираном.