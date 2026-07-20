США начали новую волну ударов по Ирану

Война в Иране / © Associated Press

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Американские военные приступили к новой волне ударов по территории Ирана. По данным Центрального военного командования США, операция продолжается девятую ночь подряд.

Об этом сообщило Центральное военное командование США (CENTCOM).

В ночь на 20 июля по киевскому времени (в 19:00 по восточному времени США) американские военные начали очередную серию ударов по Ирану.

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В CENTCOM заявили, что операция направлена на дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана.

«Эти удары продолжат ослаблять иранские военные способности, которые используются для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования.

Других деталей по поводу целей ударов или их последствий американская сторона пока не обнародовала.

Ранее сообщалось, что американские солдаты погибли в Иордании во время отражения массированной иранской атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

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Мы ранее информировали, что президент США уже не просто рискует, а фактически втянул Соединенные Штаты в открытый вооруженный конфликт с Ираном.

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