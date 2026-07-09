США начали новые удары по Ирану

США и Иран / © Главред

Реклама

Центральное командование США сообщило о начале дополнительных ударов по Ирану.

По данным CENTCOM , операция проводится по распоряжению президента США. Ее цель - "еще больше ослабить" способность Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе.

В командовании заявили, что Соединенные Штаты "привлекают Иран к ответственности" за недавнюю, как утверждает Вашингтон, необоснованную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, проходивших по важному международному водному пути.

Реклама

По данным Reuters, новая волна ударов произошла после атаки на три грузовых судна, проходивших по Ормузскому проливу. В CENTCOM отмечают, что действия США направлены на защиту коммерческого судоходства в регионе.

Детали о последствиях ударов в сообщении CENTCOM пока не привели.

Предварительные удары и отмена перемирия

Накануне американская авиация атаковала стратегические цели вблизи Бандар-Аббаса , уничтожив системы противовоздушной обороны, береговые радары и портовую инфраструктуру. В Вашингтоне предупредили, что эта масштабная силовая акция имела целью наказать агрессора за постоянные нападения на коммерческие суда и нарушение предварительных договоренностей.

Параллельно с военными действиями Соединенные Штаты отменили санкционные исключения, позволявшие Ирану экспортировать нефть, поскольку иранская сторона не придерживалась взятых на себя обязательств. Следует отметить, что резкое военное и экономическое обострение совпало с масштабными похоронными процессиями в стране из-за гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Реклама

Тем временем во время саммита НАТО в Анкаре американский президент объявил об окончательной отмене режима прекращения огня и отказе от дальнейших мирных переговоров. Глава Белого дома подверг резкой критике иранское руководство, обвинив его в откровенной лжи относительно недопущения создания ядерного оружия, и назвал любые дипломатические контакты с ними пустой тратой времени.

Сразу после публичного заявления руководства Соединенных Штатов о выходе из перемирия на мировых рынках зафиксировали стремительное удорожание энергоносителей. Стоимость эталонных марок нефти подскочила более чем на 5%, мгновенно отреагировав на новую волну эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Новости партнеров