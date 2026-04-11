США начали "расчистку" Ормузского пролива: Трамп ошеломил срочным заявлением
США приступили к расчистке Ормузского пролива — об этом заявил Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Ираном и мировым рынком нефти.
США начали процесс расчистки Ормузского пролива на фоне напряжения на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент Дональд Трамп.
По его словам, американская сторона уже приступила к работе, чтобы обеспечить безопасное судоходство в стратегически важном регионе.
Трамп подчеркнул, что эти действия совершаются «в пользу стран всего мира», включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию. При этом он подверг критике союзников, заявив, что они «не имеют достаточной воли» выполнять такую работу самостоятельно.
Президент США также резко высказался по Ирану, заявив, что страна понесла значительные потери в военной сфере, в частности во флоте, авиации и системах противовоздушной обороны.
Отдельно он отметил, что суда, перевозящие нефть, якобы начали менять маршруты и направляются в США для загрузки.
Пока официальные детали относительно масштабов операции или ее сроков не обнародованы.
Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Впрочем, отметил он, пауза в ударах будет возможна при условии выполнения Тегераном конкретного требования – открытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров.
Уже 8 апреля Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров по Ормузскому проливу снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.
В субботу, 11 апреля, вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Пакистан для переговоров с Ираном по прекращению боевых действий.
Мы писали, что Иран подходит к новым переговорам с США в уверенном настроении после более чем месяца боевых действий, однако рискует переоценить собственные возможности. Несмотря на потери в военной и промышленной сфере, Тегеран считает свои позиции сильными — прежде всего благодаря контролю над Ормузским проливом, который имеет ключевое значение для мировых энергорынков.