США начали самую массовую в истории операцию по депортации: фото

На депортацию нелегалов отреагировала ООН, напомнив Вашингтону, что право на убежище является "общепризнанным".

Соединенные Штаты начали депортацию сотен нелегальных мигрантов, которых отправляют обратно в страны происхождения военными самолетами. В Белом доме похвастались "крупнейшей операцией по массовой депортации в истории".

В сюжете ТСН говорится, что мексиканская власть уже начала разворачивать огромные палатки в приграничном городе Сьюдад-Хуарес, чтобы подготовиться к огромному наплыву мигрантов.

Нелегальных мигрантов, высланных из США, во временных приютах в Мексике будут обеспечивать едой и предоставят возможность восстановить документы. Если депортированные – мексиканцы, их собираются развозить в родные города.

Тем временем спикер Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X сообщила, что "администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников", добавив, что они были депортированы на борту военных самолетов.

На опубликованных фото видно, как мужчин, у которых руки и ноги скованы кандалами, сопровождают под конвоем в военно-транспортные самолеты.

Фото: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на X

"Самая масштабная операция по массовой депортации в истории продолжается", — написала пресс-секретарь, добавив, что предвыборные обещания были соблюдены всего через несколько дней после инаугурации Дональда Трампа.

Другие страны также начинают готовиться к массовому притоку людей, ранее нелегально находившихся в Соединенных Штатах.

В пятницу, 24 января, на депортацию отреагировала ООН, напомнив Вашингтону, что право на убежище является "общепризнанным".

"Все государства имеют право осуществлять юрисдикцию вдоль своих международных границ... но должны делать это в соответствии со своими обязательствами в области прав человека", — сказала Равина Шамдасани, спикер Верховного комиссара ООН по правам человека.

Она напомнила, что право искать убежище является общепризнанным правом человека.

Дональд Трамп во время своей кампании пообещал широкое наступление против нелегальных иммигрантов и начал свой второй срок в понедельник серией указов, направленных на прекращение их потока в Соединенные Штаты. Он объявил "чрезвычайное положение" на южной границе с Мексикой, объявил о развертывании войск и пообещал депортировать "иностранцев-преступников".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий физический въезд иностранцев, пытающихся попасть в Соединенные Штаты Америки через южную границу.

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