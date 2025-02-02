США начали торговую войну с тремя странами: подробности

Трамп объявил о введении новых пошлин на энергетические продукты и товары из Китая, чтобы остановить наркотрафик.

Введение дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая стало первым шагом в торговой войне, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишется в материалах Reuters, The Washington Post, и сообщении президента США в соцсети Truth Social.

Новое повышение пошлин вступит в силу во вторник в 19.01 по Киевскому времени. Согласно информации, тарифы предусматривают: 25% пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики, 10% на импорт из Китая (дополнительно к уже действующим пошлинам до 25%), а также 10% на энергетические продукты, в том числе сырую нефть из Канады.

По словам американского лидера, введение новых пошлин необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, в том числе с поставкой фентанила в США.

"Мы должны защитить американцев, и моя обязанность как президента — обеспечить безопасность всех. В своей предвыборной кампании я пообещал остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков, пересекающих наши границы, и американцы в подавляющем большинстве проголосовали за это", — сказал он.

Поставки фентанила из Китая попадают в США через Мексику и Канаду из-за их недостаточной охраны границ, утверждает Дональд Трамп. Он также обвинил Китай в нарушении обязательств по сокращению производства фентанила и заявил, что Коммунистическая партия Китая способствовала поставке этого опасного вещества в США.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп, вероятно, планирует наложить пошлину на Европейский Союз.

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