США начали тотальную блокаду Венесуэлы: в Карибском море захвачен танкер с нефтью

Танкер / Иллюстративный фото / © из соцсетей

Соединенные Штаты перешли от угроз к силовым действиям, пытаясь полностью перекрыть кислород режима венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Береговая охрана США провела операцию по захвату судна, пытавшегося вывезти нефть из Венесуэлы в обход санкций.

Как сообщает Japan Today со ссылкой на американских чиновников, инцидент произошел в субботу, 20 декабря, в международных водах. Это прямое следствие заявления президента США о введении «полной и комплексной блокады».

Ультиматум Трампа и увлечение «Шкипера»

По информации агентства Reuters , нынешняя операция стала продолжением силовой стратегии Вашингтона.

«Я предписываю осуществить ПОЛНУЮ И КОМПЛЕКСНУЮ БЛОКАДУ ВСЕХ ПОДСАНКЦИОННЫХ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее», — заявил Трамп во вторник, 16 декабря.

Это уже второй громкий случай за последние дни. Как отмечает The Guardian , 10 декабря американские военные уже захватили супертанкер Skipper , на борту которого находились почти 2 миллиона баррелей нефти .

Танкеры убегают назад: миллионы баррелей «зависли»

Агрессивные действия США повлекли за собой коллапс логистики. Профиль Marine Insight сообщает, что после новостей о конфискации судов другие танкеры начали массово менять курс.

По меньшей мере четыре супертанкера (класса VLCC), которые направлялись в Венесуэлу для загрузки, экстренно развернулись.

«Миллионы баррелей венесуэльской нефти оказались заблокированными. Суда, перевозившие российскую нефть для PDVSA, также изменили курс и направляются обратно в Европу», — говорится в материале.

«Теневой флот» под прицелом

Главной мишенью США является так называемый «теневой флот», обслуживающий подсанкционные режимы. По данным сервиса TankerTrackers, на которые ссылается Reuters, статистика выглядит так:

В водах Венесуэлы находятся более 70 танкеров этого флота.

Около 38 из них под прямыми санкциями Минфина США.

По меньшей мере , 15 судов стоят полностью загружены нефтью и топливом, но боятся выходить в море.

Единственным исключением остается американская компания Chevron , которая продолжает вывозить сырье на собственных судах благодаря специальной лицензии.

Удар по Китаю и угроза войны

Цель блокады ударить по главным спонсорам режима Мадуро. Аналитики портала TradingView отмечают, что Китай, крупнейший покупатель венесуэльской нефти (около 4% импорта), может столкнуться с дефицитом тяжелой нефти для своих НПЗ, если эмбарго затянется.

Однако ситуация на месте становится все жарче. По данным СМИ, кампания давления сопровождается масштабным наращиванием военного присутствия США. Сообщается о более чем двух десятках ударов по судам в Тихом океане и Карибском море, в результате которых погибли по меньшей мере 100 человек .

Более того, Трамп предупредил, что вскоре могут начаться и наземные удары по территории Венесуэлы. В ответ Николас Мадуро обвинил США в попытке захватить самые большие в мире запасы нефти силой.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что США готовятся захватить больше танкеров с венесуэльской нефтью. Источники журналистов сообщали, что в Вашингтоне составили список целевых танкеров, которые могут перевозить подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана с целью конфискации груза.