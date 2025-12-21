- Дата публикации
США начали тотальную блокаду Венесуэлы: в Карибском море захвачен танкер с нефтью
Ситуация вокруг Венесуэлы перерастает в полномасштабную морскую блокаду. Американские военные осуществили второй за неделю перехват нефтяного танкера в международных водах. Этот шаг, подкрепленный жестким ультиматумом Дональда Трампа, вызвал панику на рынке: капитаны «теневого флота» отказываются заходить в порты, а миллионы баррелей нефти застряли в море.
Соединенные Штаты перешли от угроз к силовым действиям, пытаясь полностью перекрыть кислород режима венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Береговая охрана США провела операцию по захвату судна, пытавшегося вывезти нефть из Венесуэлы в обход санкций.
Как сообщает Japan Today со ссылкой на американских чиновников, инцидент произошел в субботу, 20 декабря, в международных водах. Это прямое следствие заявления президента США о введении «полной и комплексной блокады».
Ультиматум Трампа и увлечение «Шкипера»
По информации агентства Reuters , нынешняя операция стала продолжением силовой стратегии Вашингтона.
«Я предписываю осуществить ПОЛНУЮ И КОМПЛЕКСНУЮ БЛОКАДУ ВСЕХ ПОДСАНКЦИОННЫХ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее», — заявил Трамп во вторник, 16 декабря.
Это уже второй громкий случай за последние дни. Как отмечает The Guardian , 10 декабря американские военные уже захватили супертанкер Skipper , на борту которого находились почти 2 миллиона баррелей нефти .
Танкеры убегают назад: миллионы баррелей «зависли»
Агрессивные действия США повлекли за собой коллапс логистики. Профиль Marine Insight сообщает, что после новостей о конфискации судов другие танкеры начали массово менять курс.
По меньшей мере четыре супертанкера (класса VLCC), которые направлялись в Венесуэлу для загрузки, экстренно развернулись.
«Миллионы баррелей венесуэльской нефти оказались заблокированными. Суда, перевозившие российскую нефть для PDVSA, также изменили курс и направляются обратно в Европу», — говорится в материале.
«Теневой флот» под прицелом
Главной мишенью США является так называемый «теневой флот», обслуживающий подсанкционные режимы. По данным сервиса TankerTrackers, на которые ссылается Reuters, статистика выглядит так:
В водах Венесуэлы находятся более 70 танкеров этого флота.
Около 38 из них под прямыми санкциями Минфина США.
По меньшей мере , 15 судов стоят полностью загружены нефтью и топливом, но боятся выходить в море.
Единственным исключением остается американская компания Chevron , которая продолжает вывозить сырье на собственных судах благодаря специальной лицензии.
Удар по Китаю и угроза войны
Цель блокады ударить по главным спонсорам режима Мадуро. Аналитики портала TradingView отмечают, что Китай, крупнейший покупатель венесуэльской нефти (около 4% импорта), может столкнуться с дефицитом тяжелой нефти для своих НПЗ, если эмбарго затянется.
Однако ситуация на месте становится все жарче. По данным СМИ, кампания давления сопровождается масштабным наращиванием военного присутствия США. Сообщается о более чем двух десятках ударов по судам в Тихом океане и Карибском море, в результате которых погибли по меньшей мере 100 человек .
Более того, Трамп предупредил, что вскоре могут начаться и наземные удары по территории Венесуэлы. В ответ Николас Мадуро обвинил США в попытке захватить самые большие в мире запасы нефти силой.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что США готовятся захватить больше танкеров с венесуэльской нефтью. Источники журналистов сообщали, что в Вашингтоне составили список целевых танкеров, которые могут перевозить подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана с целью конфискации груза.