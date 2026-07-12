США начали новую волну ударов по Ирану

Война в Иране / © Associated Press

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Вооруженные силы США приступили к третьей с начала недели серии ударов по объектам на территории Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

В CENTCOM заявили, что операцию начали в ответ на атаку подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра, который проходил через Ормузский пролив.

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По данным американского командования, в результате инцидента один член гражданского экипажа считается пропавшим без вести.

Кроме того, судно не может продолжить движение из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения.

В CENTCOM отметили, что Соединенные Штаты принимают решительные меры для защиты гражданского судоходства и обеспечения свободы навигации. Там также отметили, что приказ о проведении сделки отдал лично президент США Дональд Трамп.

Министр обороны США Пит Гэгсет также прокомментировал новые удары.

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«Иран сделал неудачный выбор. Теперь он за это заплатит», — написал он в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии Ормузского пролива.

Мы ранее информировали, что спутниковые снимки указывают на то, что Иран, вероятно, начал восстановление инфраструктуры своей ядерной программы, которая получила повреждения во время американских ударов.

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