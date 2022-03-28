США начали укреплять свои позиции в Арктике из-за войны России в Украине

Первый стратегический план "Возвращение доминирования в Арктике" Пентагон обнародовал еще в прошлом году.

США начали укреплять свои позиции на севере и провели масштабные учения в Арктике на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

"Россия, чьи восточные территории расположены всего в 55 милях через Берингов пролив от побережья Аляски, годами предоставляет приоритет расширенному присутствию в Арктике, обновляя аэродромы, добавляя базы, обучая войска и развивая сеть военных систем обороны на северной границе", — пишет издание.

В то же время у Пентагона есть собственные планы по увеличению своего присутствия в регионе. Поэтому оборонное ведомство США приступило к работе над восстановлением навыков военных в холодную погоду. Так, военно-воздушные силы США передали на Аляску десятки современных истребителей F-35, а береговая охрана планирует задействовать еще три новых ледокола.

Военно-морской флот также разработал план защиты американских интересов в регионе, предупреждая, что слабость там будет означать, что "мир и процветание будут все больше поддаваться сомнению со стороны России и Китая", чьи интересы и ценности резко отличаются от американских.

Следует отметить, что свой первый стратегический план "Возвращение доминирования в Арктике" Пентагон обнародовал еще в прошлом году. Однако после начала войны в Украине США поняли, что геополитический порядок изменился и конкуренция за суверенитет и ресурсы в Арктике может усилиться.

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