США начинают обучение по ядерному командованию и управлению

Это ежегодные учения, не являющиеся ответом на действия какой-либо страны или других участников.

Стратегическое командование США начинает ежегодные учения по ядерному управлению. Global Thunder стартует 11 апреля 2023 года.

Об этом говорится в сообщении командования.

"Global Thunder 23 (GT23) привлекает персонал всего стратегического предприятия, включая компоненты USSTRATCOM и подчиненные подразделения. Целью GT23 является усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных, безопасных и надежных сил стратегического сдерживания", – говорится в сообщении.

Кроме персонала США, GT23 будет привлекать ключевых лиц союзников и партнеров, в том числе персонал Соединенного Королевства, который будет интегрироваться в команды высшего руководства и работать в широком спектре сфер, предлагая поддержку политики и оперативное понимание.

"Стратегическое командование США имеет глобальные обязанности, определенные Планом единого командования, включающими стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции с использованием электромагнитного спектра, глобальный удар, противоракетную оборону, а также анализ и целеуказание", – заявили военные США.

Как и в предыдущие годы, Global Thunder 23 будет включать в себя увеличение полетов бомбардировщиков во время учений.

Между тем, РФ хочет создать объединенные вооруженные силы с Беларусью, чтобы лишить Лукашенко права отдавать приказы. Такое объяснение дал военный эксперт Олег Жданов.

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