США надеются использовать Лукашенко для влияния на Путина

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Посланник президента США в Беларуси Джон Коул обсудил с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко войну в Украине, надеясь, что тот имеет влияние на президента государства-агрессора Владимира Путина.

Заявления Коула после встречи с Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство БелТА.

По словам посланника Трампа он выслушал советы Лукашенко относительно войны между Россией и Украиной и считает их полезными, как и возможное влияние белорусского лидера на хозяина Кремля.

Джон Коул считает, что длительная история отношений Лукашенко и Путина, дает белорусскому диктатору возможность давать советы российскому президенту.

«Они давние друзья и имеют достаточный уровень отношений, чтобы обсуждать такие вопросы [то есть войну в Украине]. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это — способ помочь процессу», — заявил американский дипломат.

Напомним, сегодня, 13 декабря, по итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.

После этого стало известно, что белорусский диктатор освободил из тюрем более 100 гражданских граждан, среди которых известные оппозиционные политзаключенные и пятеро граждан Украины.