США накажут Россию за продажу нефти выше разрешенного потолка

Цены на рынке сигнализируют о том, что россияне нашли способ обходить ранее введенные механизмы.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон планирует наказать Россию за превышение потолка на цены на нефть, ведь принятые решения больше не работают.

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Об этом информирует The Wall Street Journal.

Она отметила, что цены на нефть показывают, что механизм ограничения, возможно, больше не работает, как изначально ожидалось. Еллен заявила, что Соединенные Штаты внимательно следят за соблюдением ограничений.

"Мы хотим убедиться, что участники рынка отдают себе отчет, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений", – сказала глава Минфина.

Ограничения цен на нефть и его обеспечение будут на повестке дня переговоров между Йелленом и министрами финансов членов "Большой семерки" в Марокко на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки следят за нефтяным экспортом РФ и работают с союзниками, чтобы установленные ценовые ограничения не нарушались.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цен от "Большой семерки".

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