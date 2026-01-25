США накрыл мощный ледяной шторм: в 18 штатах чрезвычайное положение, в Нью-Йорке есть погибшие

Шторм в США / © AP

Реклама

Начавшийся в субботу мощный зимний шторм «Ферн» вызвал рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах , заставив власти ввести чрезвычайное положение в ряде штатов.

Об этом сообщает The Guardian .

Во многих городах выпало такое количество снега, которое там не фиксировали более ста лет. Чрезвычайное положение объявлено, в частности, в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Южной и Северной Каролине.

Реклама

В Нью-Йорке из-за сильных морозов погибли по меньшей мере три человека. По данным полиции, тело 67-летнего мужчины обнаружили на тротуаре в Манхэттене. Впоследствии в Бруклине нашли еще двух погибших — мужчину в возрасте около 30 лет и женщину старше 60 лет. Правоохранители подтвердили, что все три смерти связаны с погодными условиями.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани предупредил о дальнейшем ухудшении ситуации.

«Мы ожидаем минимум 8–9 дюймов снега — это примерно 20–23 сантиметра, и, вероятно, даже больше. Это будет не просто снег. Шторм принесет сильный холод и длительный период низких температур, которые сохранятся в течение всей следующей недели», - заявил он.

Из-за непогоды авиакомпании отменили более 11 тысяч рейсов, запланированных на выходные. Перевозчики призвали пассажиров отложить путешествия, поскольку шторм продолжает грозить работе аэропортов.

Реклама

По всей стране количество обесточений приблизилось к 135 тысячам. Больше всего пострадали южные штаты, не приспособленные к подобным погодным условиям. В Техасе без электроснабжения осталось около 60 тысяч абонентов, значительные перебои также зафиксировали в Луизиане и Нью-Мексико.

Общественный транспорт в ряде регионов временно приостановил работу. NJ Transit – третья по величине транспортная система США – приостановила движение автобусов и метро. В Остине, штат Техас, работу муниципального транспорта полностью остановили еще в субботу днем.

Руководитель Бюро Национальной гвардии США генерал Стивен Нордхаус сообщил, что для ликвидации последствий непогоды привлекли сотни военнослужащих из 12 штатов.

«Они работают вместе с межведомственными партнерами, чтобы расчищать дороги, помогать застрявшим водителям и поддерживать общины, которые в этом нуждаются», — написал Нордхаус в соцсети X.

Реклама

Ранее сообщалось, что миллионы американцев оказались под угрозой масштабного ледяного шторма, охватившего территорию от Нью-Мексико до Каролин .

Мы ранее информировали, что мощный шторм «Ханнес» повлек за собой масштабные разрушения в сетях финской энергетической компании Elenia. В результате стихии более 100 тысяч потребителей остались без света .