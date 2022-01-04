США накрыл снежный шторм: погибли пять человек, произошло сотни аварий

Местами упало более 30 см снега.

В нескольких американских штатах бурлила снежная непогода: в частности, осадки накрыли Вашингтон, Мэриленд и Вирджинию.

Ненастье пришло на южное и центральное атлантическое побережье, пишет USA Today.

По сообщению синоптиков, более 30 сантиметров снега выпало в течение 2 января в столице Вашингтоне и соседних штатах. Более того, более 25 сантиметров в штатах Делавер и Нью-Джерси. Ветер достигал скорости 15 м/с.

Шторм привел более 850 тыс. отключений энергоснабжения. Без электричества оставалось около 500 тыс. домов. Из-за снегопада прекратили работу правительственные учреждения. В частности, в Белом доме был отменен регулярный брифинг для журналистов. Снег вызвал коллапс на дорогах: там произошло сотни аварий, более полутысячи автомобилей застряли в сугробах.

Непогода стала причиной гибели двоих детей. В штате Теннеси на семилетнюю девочку упало дерево. Он не выдержал тяжелого мокрого снега. В штате Джорджия дерево упало на дом. Там погиб пятилетний мальчик. Кроме того, три человека погибли в автоаварии, произошедшей в штате Мэриленд.

Напомним, в американском штате Колорадо во время масштабных лесных пожаров сгорела почти тысяча жилых домов и других сооружений в пригороде между Денвером и Боулдером, а два человека пропали без вести. Кроме того, в пострадавшем регионе снизилась температура и выпал снег.

Штат Колорадо страдает от мощных лесных пожаров | Новости мира

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