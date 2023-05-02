США накрыла пыльная буря: почти 60 автомобилей попали в смертельную аварию (фото)

Пылевая буря повлекла за собой масштабное ДТП в США.
В американском штате Иллинойс произошла пыльная буря, повлекшая за собой масштабное ДТП – есть жертвы.
Об этом пишет BBC.
Пыльная буря повлекла за собой масштабную аварию на мигистрали, в которую попали от 40 до 60 автомобилей. Это привело к многочисленным смертям, более 30 человек были доставлены в больницу.
Причиной пылевой бури стали недавние вспаханные поля и северо-западный ветер.
Напомним, в Польше в жуткой аварии погибла украинка.
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