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США накрыла пыльная буря: почти 60 автомобилей попали в смертельную аварию (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1053
Время на прочтение
1 мин
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США накрыла пыльная буря: почти 60 автомобилей попали в смертельную аварию (фото)

США накрыла пыльная буря. Фото/Twitter: Eastnews

Пылевая буря повлекла за собой масштабное ДТП в США.

В американском штате Иллинойс произошла пыльная буря, повлекшая за собой масштабное ДТП – есть жертвы.

Об этом пишет BBC.

Пыльная буря повлекла за собой масштабную аварию на мигистрали, в которую попали от 40 до 60 автомобилей. Это привело к многочисленным смертям, более 30 человек были доставлены в больницу.

Причиной пылевой бури стали недавние вспаханные поля и северо-западный ветер.

США накрыла пыльная буря. Фото: скриншот с видео / ©
США накрыла пыльная буря. Фото: скриншот с видео
США накрыла пыльная буря. Фото: скриншот с видео / ©
США накрыла пыльная буря. Фото: скриншот с видео
США накрыла пыльная буря. Фото: скриншот с видео / ©
США накрыла пыльная буря. Фото: скриншот с видео

Напомним, в Польше в жуткой аварии погибла украинка.

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Дата публикации
Просмотры
1053
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