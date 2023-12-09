США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Секторе Газа

Соединенные Штаты намерены задействовать свои возможности для освобождения заложников и защиты гражданского населения.

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении операции ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом информирует Reuters.

Проект резолюции, представленный Объединенными Арабскими Эмиратами, требовалось от Израиля прекратить операцию против ХАМАС. Резолюцию поддержали 13 членов Совбеза, Великобритания воздержалась, а США наложили вето.

"Мы не можем просто нажать пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация. Речь идет не об изоляции. Речь идет о том, что, по нашему мнению, лучше попытаться положить конец этому конфликту как можно быстрее", — заявил перед голосованием заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

В США и Израиле выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это улучшит позиции боевиков. Вместе с тем, в Вашингтоне поддерживают паузу в проведении операции, чтобы позволить освободить заложников и защитить гражданское население.

Соединенные Штаты предпочитают собственные возможности добиваться освобождения заложников и давить на Израиль, чтобы он лучше защищал гражданское население, а не действиям ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Израиля (ЦАХАЛ) будет проводить первый этап войны в секторе Газа еще 6-8 недель, после чего начнется второй этап.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль готовится к операции "Атлантида". Она предполагает затопление тоннелей под Сектором Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль раскрыл, сколько его военных погибло во время операции против ХАМАС.

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