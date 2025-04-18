США намекают на прекращение войны между Украиной и РФ: детали заявления

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Во время официального визита в Рим вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон с осторожным оптимизмом оценивает перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что пока рано делать окончательные выводы, однако США видят «основания для позитива и оптимизма» относительно возможного завершения жестокой войны, развязанной Россией против Украины.

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В Риме Джей Ди Венс провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, а также встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности, а также текущее состояние и перспективы мирного урегулирования войны.

Американский вице-президент подчеркнул, что будет информировать итальянскую сторону обо всех ключевых деталях переговоров, которые проходят при посредничестве США.

Напомним, Украина и США подписали меморандум , удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых.