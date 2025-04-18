ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

США намекают на прекращение войны между Украиной и РФ: детали заявления

По словам Венса, последние 24 часа принесли «интересные вещи», которые могут оказать существенное влияние на ход переговорного процесса.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Во время официального визита в Рим вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон с осторожным оптимизмом оценивает перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что пока рано делать окончательные выводы, однако США видят «основания для позитива и оптимизма» относительно возможного завершения жестокой войны, развязанной Россией против Украины.

В Риме Джей Ди Венс провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, а также встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности, а также текущее состояние и перспективы мирного урегулирования войны.

Американский вице-президент подчеркнул, что будет информировать итальянскую сторону обо всех ключевых деталях переговоров, которые проходят при посредничестве США.

Напомним, Украина и США подписали меморандум , удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie