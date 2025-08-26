США намерены урегулировать войны в Украине и на Ближнем Востоке: Виткофф назвал новый термин

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил об амбициозных планах администрации Белого дома по урегулированию ключевых международных конфликтов.

Об этом он сказал во вторник, 26 августа, на заседании американского правительства, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп.

В обращении к президенту, он отметил, что считает честью работать в его правительстве, и рассказал об успехах администрации Трампа в решении международных проблем. По его мнению, за последние восемь месяцев американский лидер "завершил даже более семи конфликтов".

Вклад ЦРУ и концепция «мир через силу»

Виткофф высоко оценил работу администрации и ее команды, назвав ее чем-то невероятным. Он также рассказал о вкладе ЦРУ в успехи президента, в частности, в уничтожении иранских ядерных объектов.

«Безупреченные военные операции зависят от безупречной разведки. И, как вы знаете, господин президент, ЦРУ являлось основой с точки зрения своих разведывательных операций в обеспечении этого безупречного исполнения, которое позволило вам и вашей команде уничтожить иранские ядерные объекты и отбросить ядерную программу на годы», — заявил он.

По словам Виткоффа, концепция «мир через силу» действительно работает. Он привел в пример успешные действия по предотвращению конфликтов между Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, а также Руандой и Демократической Республикой Конго. Во всех этих случаях разведывательная деятельность ЦРУ поддерживала президента и его команду, что и сделало эти успехи возможными.

Планы на будущее

Спецпредставитель вспомнил, что ему удалось быть в Секторе Газа, куда США доставляли еду и гуманитарную помощь в рамках новой инициативы по оказанию помощи, «продвинутой великим госсекретарем Марко Рубио».

«Люди аплодировали вам. Были плакать. Я имею в виду, что эти люди, я просто не думаю, что вы получаете должное признание за все это», – добавил Виткофф.

По его словам, успехи администрации Трампа также включают в себя «Авраамские соглашения» — серию мирных договоров между Израилем и несколькими арабскими странами (ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко), заключенных в 2020 году при посредничестве США. В настоящее время продолжаются переговоры по присоединению к ним новых стран.

Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС. На этой неделе у нас проводятся встречи по всем трем конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца этого года», — подчеркнул Виткофф.

Он также выразил надежду, что Нобелевский комитет «наконец-то возьмется за дело» и присудит следующую премию мира именно Дональду Трампу, поскольку его успехи «меняют игру» в мире.

Напомним, на заседании правительства США Трамп назвал американское оружие самым лучшим в мире и рассказал, что производители уже выполняют заказы НАТО для Украины.