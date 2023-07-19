США намерены ввести санкции против Кыргызстана: в чем дело

Ограничения могут быть введены уже в июле этого года

США считают, что Кыргызстан поставляет России подсанкционную технику, используемую агрессором в войне против Украины. Речь идет, в частности, о дронах из Китая.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Подробнее о "схеме"

Любопытно, что беспилотники были заявлены как "сельскохозяйственные товары". Российская компания закупила немалую партию дронов, стоимость которых составляет 14 000 долларов за единицу. Их ввозили на территорию России через страны Центральной Азии.

Такая ситуация тревожит администрацию президента США Джо Байдена. Именно поэтому страна решила ввести против Кыргызстана новые ограничения. О каких именно санкциях идет речь – не уточняется.

В свою очередь, посольство Кыргызстана в США заверило, что страна "отдана борьбе с незаконной торговлей". Активизацию товарооборота с Россией объяснили усовершенствованием электронной системы отслеживания движения товаров через границы. Кыргызстан также акцентирует, что следует учитывать "реальный экономический контекст".

"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом Россия является одним из наших основных торговых партнеров. Более миллиона наших людей работают в России", – констатировали в посольстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителей букмекерского и лотерейного бизнеса. В них попало 120 физических и 287 юридических лиц.

Как пояснил лидер, через "схемы" с игорным бизнесом эти люди работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.

Нардеп Ярослав Железняк детализировал, что представители нелегального игорного бизнеса придумали новые "схемы" работы. Да, некоторые подсанкционные операторы начали использовать африканский эквайринг на своих нелегальных казино. Он рассказал, что все происходит так: человек пополняет на сайтах счет казино, а деньги списываются как оплата бизнес-школы в Кении.

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