США нанесли авиаудары по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке: что известно

США нанесли авиаудары по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке: что известно

Байден отдал соответствующий приказ вечером в воскресенье, 27 июня.

Воздушные силы США нанесли авиаудары по территориям в Сирии и Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы.

Об этом со ссылкой на представителя американского Министерства обороны Джона Кирби сообщает CNN.

Отмечается, что президент США Джо Байден отдал соответствующий приказ вечером в воскресенье, 27 июня.

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"Цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые участвуют в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на персонал и объекты США в Ираке", — заявил Кирби.

По его словам, американские военные нанесли удары в сторону двух оперативных и оружейных баз в Сирии и одной в Ираке, все они расположены "недалеко от границы между этими странами".

"Президент Байден ясно дал понять, что он будет действовать для защиты персонала США. Учитывая серию атак поддерживаемых Ираном группировок, направленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военные действиях, чтобы помешать и сдержать такие атаки", — добавил представитель Пентагона.

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Напомним, что первая военная акция по указанию президента Джо Байдена состоялась в феврале. Тогда американские военные нанесли авиаудар по территории на сирийско-иракской границе, которую используют поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы, в частности "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

По данным журналистов-расследователей газеты The New York Times Кристиана Триберта, семь бомб, оборудованных комплектом JDAM, были сброшены истребителями F-15E ВВС США в направлении неофициального КПП.

Тогда Байден пояснил осуществление авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

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