США нанесли авиаудары в Сирии и Ираке, а ООН исследовала преступления РФ в ЦАР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США нанесли авиаудары по территориям в Сирии и Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы. По сообщению сирийских СМИ, в приграничной с Ираком провинции Сирии Дейр-эз-Зор погиб ребенок, трое мирных жителей получили ранения. Читать дальше ->
- NYT заявила, что ООН нашла доказательства военных преступлений наемников из РФ в ЦАР. Читать дальше ->
- В американском штате Флорида количество жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до девяти. Еще 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести, их ищут под завалами уже четвертый день. Читать дальше ->
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и еще пятеро высокопоставленных военных командиров страны самоизолировались после того, как глава штаба обороны Ник Картер заболел COVID-19. Читать дальше ->
- Американец Питер Маршалл из штата Пенсильвания, которому три года назад диагностировали болезнь Альцгеймера, начал терять воспоминания и однажды сделал предложение своей любимой Лизе, забыв, что они уже женаты. Читать дальше ->