США нанесли массированный удар по ИГИЛ в Сирии

Боевики ИГИЛ / © Associated Press

Соединенные Штаты начали в Сирии операцию «Удар Ястреба», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, складов и логистики.

Об этом на своей странице в Х заявил министр войны США Пит Гегсет.

«Сегодня Вооруженные силы США начали в Сирии операцию „Удар Ястреба“. Ее цель — уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, логистики и складов вооружений», — сообщил Гегсет.

Он подчеркнул, что решение об операции принято в ответ на нападение на американские силы 13 декабря вблизи Пальмиры.

Министр войны США подчеркнул, что действия не являются началом новой войны, а являются «актом возмездия».

«Это не старт войны — это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут сомневаться и отступать, когда речь идет о защите наших людей», — заявил Гегсет.

Он добавил, что Вашингтон будет жестко реагировать на любые нападения против граждан США в любой точке мира.

«Мы заявляли об этом сразу после жестокого нападения: если вы атакуете американцев — где бы это ни произошло — остальную свою короткую жизнь вы проведете с осознанием того, что Соединенные Штаты выследят вас, найдут и безжалостно уничтожат», — написал министр.

По информации из министерства войны США, в ходе операции было ликвидировано значительное количество боевиков. Авиационные и ракетные удары будут продолжаться.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что атаки направлены на инфраструктуру и составы ИГИЛ в Сирии.

«Американские войска начали масштабную атаку на инфраструктуру и склады вооружений ИГИЛ в Сирии. Массированный удар стал ответом на нападение на силы США и их партнеров 13 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что после нападения в Сирии, в результате которого погибли двое американских военнослужащих и один гражданский, будет «очень серьезный ответ».

Мы ранее информировали, что американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из предводителей «Исламского государства» (ИГИЛ) и двух его сыновей, связанных с ИГИЛ.