- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
США нанесли массированный удар по ИГИЛ в Сирии
Причиной стали гибель двух американских солдат и переводчика в центральной части страны.
Соединенные Штаты начали в Сирии операцию «Удар Ястреба», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, складов и логистики.
Об этом на своей странице в Х заявил министр войны США Пит Гегсет.
«Сегодня Вооруженные силы США начали в Сирии операцию „Удар Ястреба“. Ее цель — уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, логистики и складов вооружений», — сообщил Гегсет.
Он подчеркнул, что решение об операции принято в ответ на нападение на американские силы 13 декабря вблизи Пальмиры.
Министр войны США подчеркнул, что действия не являются началом новой войны, а являются «актом возмездия».
«Это не старт войны — это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут сомневаться и отступать, когда речь идет о защите наших людей», — заявил Гегсет.
Он добавил, что Вашингтон будет жестко реагировать на любые нападения против граждан США в любой точке мира.
«Мы заявляли об этом сразу после жестокого нападения: если вы атакуете американцев — где бы это ни произошло — остальную свою короткую жизнь вы проведете с осознанием того, что Соединенные Штаты выследят вас, найдут и безжалостно уничтожат», — написал министр.
По информации из министерства войны США, в ходе операции было ликвидировано значительное количество боевиков. Авиационные и ракетные удары будут продолжаться.
Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что атаки направлены на инфраструктуру и составы ИГИЛ в Сирии.
«Американские войска начали масштабную атаку на инфраструктуру и склады вооружений ИГИЛ в Сирии. Массированный удар стал ответом на нападение на силы США и их партнеров 13 декабря», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что после нападения в Сирии, в результате которого погибли двое американских военнослужащих и один гражданский, будет «очень серьезный ответ».
Мы ранее информировали, что американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из предводителей «Исламского государства» (ИГИЛ) и двух его сыновей, связанных с ИГИЛ.