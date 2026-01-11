ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

США нанесли массированный удар по объектам ИГИЛ в Сирии

Американские военные совершили серию ударов по позициям группировки Исламское государство в Сирии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Боевик ИГИЛ

Боевик ИГИЛ / © Reuters

Силы Центрального командования США провели удары по объектам группировки Исламское государство на сирийской территории.

Об этом сообщила пресс-служба американского командования в соцсети X.

Отмечается, что атаки были совершены около 12:30 по восточному времени США, что соответствует 20:30 по киевскому времени. По данным военных, удары охватили целые ИГИЛ в разных регионах Сирии.

В Центральном командовании США уточнили, что эти действия происходят в рамках операции «Удар Соколиного Ока», официально начатой 19 декабря 2025 года по приказу президента США Дональда Трампа.

«Эта операция является прямым ответом на смертоносную атаку ИГИЛ против американских и сирийских сил в районе Пальмиры 13 декабря 2025 года», — говорится в заявлении командования.

Ранее об ударах по позициям ИГИЛ в Сирии сообщал телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что истребители Великобритании и Франции нанесли удары по подземной инфраструктуре террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты начали в Сирии операцию «Удар Ястреба», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, складов и логистики.

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie