США нанесли массированный удар по объектам ИГИЛ в Сирии
Американские военные совершили серию ударов по позициям группировки Исламское государство в Сирии.
Силы Центрального командования США провели удары по объектам группировки Исламское государство на сирийской территории.
Об этом сообщила пресс-служба американского командования в соцсети X.
Отмечается, что атаки были совершены около 12:30 по восточному времени США, что соответствует 20:30 по киевскому времени. По данным военных, удары охватили целые ИГИЛ в разных регионах Сирии.
В Центральном командовании США уточнили, что эти действия происходят в рамках операции «Удар Соколиного Ока», официально начатой 19 декабря 2025 года по приказу президента США Дональда Трампа.
«Эта операция является прямым ответом на смертоносную атаку ИГИЛ против американских и сирийских сил в районе Пальмиры 13 декабря 2025 года», — говорится в заявлении командования.
Ранее об ударах по позициям ИГИЛ в Сирии сообщал телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось, что истребители Великобритании и Франции нанесли удары по подземной инфраструктуре террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).
Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты начали в Сирии операцию «Удар Ястреба», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, складов и логистики.