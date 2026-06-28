США нанесли новые удары по военным объектам Ирана

США атаковали Иран / © Getty Images

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Соединенные Штаты нанесли новые удары по военным объектам Ирана в ответ на атаку на нефтяной танкер вблизи Ормузского пролива.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в сети X.

В CENTCOM отметили, что 27 июня американские силы нанесли дополнительные удары по нескольким целям на территории Ирана.

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«После вчерашних ударов США в ответ на иранскую атаку на судно Ever Lovely Ирану была предоставлена возможность соблюсти соглашение о прекращении огня, однако он отказался это сделать, когда его вооруженные силы запустили беспилотник-камикадзе, который сегодня утром в 4:30 по восточному времени (11:30). говорится в сообщении.

По данным американской стороны, танкер под флагом Панамы проходил вблизи Ормузского пролива и перевозил более двух миллионов баррелей сырой нефти.

В Центральном командовании США отметили, что новые удары стали ответом на продолжающуюся агрессию Ирана против международного торгового судоходства.

«Сегодня силы CENTCOM нанесли ответные удары на продолжающуюся агрессию Ирана против торгового судоходства. Американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, склады беспилотников и средства минирования», — заявили в CENTCOM.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в дроновой атаке на грузовое судно в Ормузском проливе.

Мы ранее информировали, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

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