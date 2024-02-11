США нанесли новый удар по хуситам в Йемене: какие цели поражены

Уничтоженные морские беспилотники и ракеты представляли непосредственную угрозу торговым судам и военным кораблям ВМС США в Красном море.

В целях защиты торговых судов в Красном море в субботу, 10 февраля, силы Центрального командования США нанесли удар по военным объектам группировки хуситов в Йемене. В общей сложности было поражено пять целей к северу от города Ходейды.

Соответствующее заявление было обнародовано в Центральном командовании США 11 февраля.

"Силы успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным кораблям (USV) и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам (ASCM), которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море", — говорится в заявлении.

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В американском военном командовании отметили, что морские беспилотники и ракеты представляли непосредственную угрозу как торговым судам, так и военным кораблям ВМС США.

"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов", — говорится в заявлении Центрального командования США.

Напомним, 4 февраля США и их союзники нанесли массовые удары в ответ на нападения хуситов на коммерческое судоходство, а также из-за атак на военные суда, проходящие через Красное море.

ТСН.ua подробно рассказал, кто такие хуситы и зачем они блокируют море и как ситуация вокруг Йемена может повлиять на войну в Украине.

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