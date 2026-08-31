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США нанесли новый удар по Ирану у Ормузского пролива: КСИР пригрозил ответом
По данным американской стороны, целью стали две пусковые установки, которые могли использоваться для минирования стратегического водного пути.
Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за месяц.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника и иранские СМИ.
По словам американского представителя, на острове были замечены силы, которые, вероятно, готовились к запуску ракет с минами в направлении Ормузского пролива.
Американские военные, по его информации, нанесли удар по двум иранским пусковым установкам. В то же время полуофициальное агентство Fars сообщило, что жители слышали взрыв вблизи острова Ларак в воскресенье.
Остров имеет стратегическое расположение — он находится у Ормузского пролива, через который проходит значительный объем мирового судоходства. Водный путь остается одним из ключевых центров напряженности в регионе и предметом дипломатических усилий.
В администрации президента США Дональда Трампа ранее сообщалось, что на прошлой неделе Центральное командование США завершило работы по очистке международных судоходных маршрутов в районе пролива от морских мин.
Трамп в свою очередь заявлял, что Иран получил предупреждение о дальнейшем минировании пролива.
«Ирану сообщили, что любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены», — заявил президент США во вторник.
Американский чиновник заверил, что ситуация в районе Ормузского пролива находится под пристальным контролем Вашингтона.
«Американские войска внимательно следят за этим районом и остаются готовыми защищать свободный поток торговли через этот важный водный путь», — сказал он CNN.
В то же время, после удара Иран заявил о готовности ответить Соединенным Штатам.
Корпус стражей Исламской революции в воскресенье пообещал отреагировать на атаку на остров Ларак. По утверждению иранской стороны, в результате удара погибли или пострадали военные и гражданские.
Спикер КСИР в заявлении, обнародованном государственным вещателем IRIB, назвал американскую атаку серьезной ошибкой администрации Трампа.
«Действие было стратегической и смертельной ошибкой» администрации Трампа, — заявил представитель Корпуса.
Ранее сообщалось, что држсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану.
Мы ранее информировали, что США и Иран договорились о режиме прекращения огня, который также предусматривает обеспечение свободного судоходства в Ормужском проливе.