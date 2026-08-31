США нанесли новый удар по Ирану у Ормузского пролива: КСИР пригрозил ответом

США атаковали Иран / © Getty Images

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Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за месяц.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника и иранские СМИ.

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По словам американского представителя, на острове были замечены силы, которые, вероятно, готовились к запуску ракет с минами в направлении Ормузского пролива.

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Американские военные, по его информации, нанесли удар по двум иранским пусковым установкам. В то же время полуофициальное агентство Fars сообщило, что жители слышали взрыв вблизи острова Ларак в воскресенье.

Остров имеет стратегическое расположение — он находится у Ормузского пролива, через который проходит значительный объем мирового судоходства. Водный путь остается одним из ключевых центров напряженности в регионе и предметом дипломатических усилий.

В администрации президента США Дональда Трампа ранее сообщалось, что на прошлой неделе Центральное командование США завершило работы по очистке международных судоходных маршрутов в районе пролива от морских мин.

Трамп в свою очередь заявлял, что Иран получил предупреждение о дальнейшем минировании пролива.

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«Ирану сообщили, что любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены», — заявил президент США во вторник.

Американский чиновник заверил, что ситуация в районе Ормузского пролива находится под пристальным контролем Вашингтона.

«Американские войска внимательно следят за этим районом и остаются готовыми защищать свободный поток торговли через этот важный водный путь», — сказал он CNN.

В то же время, после удара Иран заявил о готовности ответить Соединенным Штатам.

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Корпус стражей Исламской революции в воскресенье пообещал отреагировать на атаку на остров Ларак. По утверждению иранской стороны, в результате удара погибли или пострадали военные и гражданские.

Спикер КСИР в заявлении, обнародованном государственным вещателем IRIB, назвал американскую атаку серьезной ошибкой администрации Трампа.

«Действие было стратегической и смертельной ошибкой» администрации Трампа, — заявил представитель Корпуса.

Ранее сообщалось, что држсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану.

Мы ранее информировали, что США и Иран договорились о режиме прекращения огня, который также предусматривает обеспечение свободного судоходства в Ормужском проливе.

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