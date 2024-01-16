США нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов

Ракеты готовились к атаке на корабли в регионе Красного моря.

Американские военные нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов 16 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию двух американских чиновников.

Ракеты, по словам представителей США, стали целью, потому что их готовили к таргетингу на корабли в регионе.

Удар США был нанесен на следующий день после того, как силы хуситов поразили противокорабельной баллистической ракетой принадлежащее и эксплуатируемое США сухогрузное судно Gibraltar Eagle.

"Приступы хуситов на корабле в Красном море продолжались даже после того, как США и Британия на прошлой неделе начали первую волну ударов, чтобы снизить возможности хуситов", — говорится в источнике.

Но в отличие от начальных ударов США на прошлой неделе, нанесенных по заранее запланированным целям, удары 16 января показали, что американские военные будут активно атаковать арсенал хуситов, как только его обнаружат. Если это подтвердится, это станет гораздо более решительной позицией американских военных в отношении хуситов.

Центральное командование вооруженных сил США впервые за четыре года обнародовало данные о передовых компонентах баллистических и крылатых ракет иранского производства во время операции 11 января.

"Начальный анализ показывает, что такое же оружие использовали хуситы для угроз и нападений на моряков на международных торговых судах, следующих транзитом в Красном море", — говорится в заявлении Центрального командования.

Напомним,Иран нанес ракетные удары по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Более того, несколько взрывов было зафиксировано недалеко от американского консульства.

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