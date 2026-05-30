США нанесли ракетный удар по судну, которое пыталось зайти в иранский порт

Грузовые суда в Оманском заливе / © Associated Press

Американские военные ракетным ударом по машинному отделению остановили грузовое судно, которое, несмотря на многочисленные предупреждения, пыталось прорвать установленную США блокаду иранских портов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным американских военных, сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал более 20 предупреждений и продолжил движение в направлении иранского порта. В ответ американские силы нанесли удар ракетой по машинному отделению судна, выведя его из строя.

Инцидент произошел в Оманском заливе. По словам американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, военные не осуществляли высадку на борт судна. После поражения Lian Star потерял возможность продолжать движение и начал дрейфовать.

В CENTCOM отметили, что это уже шестое судно, которое было остановлено при попытке нарушить американскую блокаду. Еще одному судну позволили продолжить маршрут, тогда как 116 других были вынуждены изменить курс после предупреждений военных.

Блокаду иранских портов Соединенные Штаты ввели 17 апреля после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. По оценкам американской стороны, Тегеран фактически ограничил судоходство через стратегически важный пролив после начала войны, которая вспыхнула в конце февраля в результате ударов США и Израиля по иранским целям.

Сейчас в регионе действует хрупкое перемирие, а международные посредники пытаются договориться о его продлении еще на 60 дней параллельно с переговорами по иранской ядерной программе.

Переговоры США и Ирана — что известно

Напомним, ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе. Но президент Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения договоренности.

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы снять беспрецедентную морскую блокаду и восстановить свободное судоходство в Ормузском проливе при условии выполнения Ираном нескольких критически важных пунктов.

