Удар США по лодкам

Утром 16 сентября Вооруженные силы США нанесли удар по лодкам у берегов Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что они перевозили наркотики.

Об этом сообщает Clash Report.

В результате удара погибли 3 террориста-мужчины. Ни один военнослужащий США не пострадал.

«Внимание! Если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы охотимся за вами», — отметил Трамп.

На нападение отреагировал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«Нужно ли начинать войну против своих латиноамериканских соседей на основе ложных нарративов Использовать деньги налогоплательщиков для нападения на скромных рыболовов? Ничто не оправдывает войну», — обратился он в США.

Напомним, в понедельник, 15 сентября, военные США прибыли на совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025». Министр обороны Виктор Хренин встретил их и назвал визит неожиданностью.

Как известно, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" начались на полигонах обеих стран в пятницу, 12 сентября. Это произошло на фоне обострения напряженности с НАТО через два дня после того, как Польша сбила российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство.

"Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близким союзником России, который позволил Москве использовать ее территорию для отправки десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года", - говорится в материале Reuters.