США нанесли удар по мосту, соединяющему Иран с Россией и Китаем

Война США против Ирана / © Getty Images

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В ходе ночных авиаударов по Ирану Соединённые Штаты нанесли удар по стратегическому железнодорожному мосту Ак-Такех-Хан в северной провинции Голестан, который является важным звеном транспортного сообщения Ирана с Китаем и Россией.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на иранское агентство Fars.

По данным агентства, мост расположен на маршруте, который через Туркменистан и Казахстан обеспечивает сухопутное транспортное сообщение Тегерана с Китаем.

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В агентстве Fars утверждают, что значение этого логистического коридора существенно возросло после того, как США перекрыли морские пути в Персидском заливе.

Кроме того, как отмечает агентство, с конца 2025 года этот железнодорожный маршрут активно использовался Россией для грузовых перевозок в Иран.

В то же время агентство Fars, находящееся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР), уверяет, что поврежденный мост планируется оперативно отремонтировать, а восстановительные работы, как ожидается, не займут много времени.

Удары США по Ирану — что известно

Напомним, накануне, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в Иране закончился. Американский лидер назвал руководителей иранского режима «лжецами» и «больными».

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Трамп заявил, что удары по Ирану стали ответом на обстрел торговых судов в Ормузском проливе, и пригрозил Тегерану более суровыми последствиямив случае повторения атак.

После этого Центральное командование США сообщило о начале дополнительных ударов по Ирану.

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