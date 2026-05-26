США нанесли удары по иранским катерам и ПВО — Fox News
Силы США уничтожили два катера Корпуса стражей исламской революции.
Военные США нанесли оборонительные удары по иранским катерам и зенитно-ракетному комплексу на юге Ирана.
Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на представителя Центрального командования США, капитана Тима Хокинса.
По словам Гокинса, действия американских военных являлись ответом на угрозы со стороны иранских сил.
«Американские силы действовали в рамках самообороны, чтобы защитить военнослужащих США от угроз со стороны иранских сил», — заявил представитель CENTCOM.
Гриффин со ссылкой на американского чиновника уточнила, что силы США уничтожили два катера Корпуса стражей исламской революции.
По предварительным данным, эти катера пытались установить мины в Ормузском проливе.
Кроме того, американские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу вблизи Бандар-Аббаса.
По информации журналистки, комплекс сопровождал американские боевые самолеты и открыл по ним огонь.
В Fox News подчеркнули, что удары носили исключительно оборонительный характер и не свидетельствуют о прекращении перемирия.
Впоследствии Дженнифер Гриффин сообщила, что американская операция сейчас завершена.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не ожидает скорого мирного соглашения с Ираном.
Мы ранее информировали, что американский высокопоставленный чиновник заявил, что Иран более склонен к компромиссам, чем к началу военной кампании.