США атаковали катера Ирана

Военные США нанесли оборонительные удары по иранским катерам и зенитно-ракетному комплексу на юге Ирана.

Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на представителя Центрального командования США, капитана Тима Хокинса.

По словам Гокинса, действия американских военных являлись ответом на угрозы со стороны иранских сил.

«Американские силы действовали в рамках самообороны, чтобы защитить военнослужащих США от угроз со стороны иранских сил», — заявил представитель CENTCOM.

Гриффин со ссылкой на американского чиновника уточнила, что силы США уничтожили два катера Корпуса стражей исламской революции.

По предварительным данным, эти катера пытались установить мины в Ормузском проливе.

Кроме того, американские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу вблизи Бандар-Аббаса.

По информации журналистки, комплекс сопровождал американские боевые самолеты и открыл по ним огонь.

В Fox News подчеркнули, что удары носили исключительно оборонительный характер и не свидетельствуют о прекращении перемирия.

Впоследствии Дженнифер Гриффин сообщила, что американская операция сейчас завершена.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не ожидает скорого мирного соглашения с Ираном.

