"США напали на Россию": Лавров в ОБСЕ ошеломил странным заявлением

Приезд главы МИД государства-агрессора на заседание ОБСЕ на Мальте стал первой поездкой в страну-член Европейского Союза после российского вторжения в Украину в 2022 году.

В четверг, 5 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении на пленарном заседании ОБСЕ на Мальте лицемерно заявил, что его страна "вообще не собирается ни на кого нападать". При этом он лживо обвинил Соединенные Штаты в нападении на Россию.

Фрагмент выступления главы российской дипломатии публикуют кремлевские пропагандисты из "РИА Новости".

"Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками "украинского режима" и ведут против нас войну силами украинских "неонацистов", — повторил Сергей Лавров избитую за почти три года полномасштабной войны против Украины пропагандистскую риторику Кремля.

Со ссылкой на своего хозяина, президента государства-агрессора Владимира Путина, российский министр объяснил нападение на Украину, которое он традиционно назвал "специальной военной операцией", тем, что России "не оставили иного выхода". При этом Украину он назвал плацдармом "для создания угроз Российской Федерации".

Также главный дипломат России назвал фантазиями идеи европейских политиков об отправке западных войск в Украину, пригрозив, что они "не слышат предупреждения Путина".

К слову, для Сергея Лаврова приезд на заседание ОБСЕ на Мальте стал его первой поездкой в страну-член Европейского Союза (ЕС) после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Его пребывание в ОБСЕ вызвало возмущение главы польской дипломатии Радослава Сикорского.

"Господин Лавров приехал сюда, чтобы врать о российском вторжении и о том, что Россия делает в Украине. И я не собираюсь слушать эту ложь. Я не буду сидеть за одним столом с господином Лавровым", — сказал польский министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Лаврова, назвав его военным преступником.

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