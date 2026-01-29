США направили еще один военный корабль на Ближний Восток: что известно

Военный корабль / © Associated Press

Военно-морские силы США перебросили дополнительный военный корабль в Ближневосточный регион на фоне масштабного наращивания своего военного присутствия.

Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновника, предоставившего информацию на условиях анонимности, за последние 48 часов в зону назначения прибыл эсминец Delbert D. Black. С появлением этого судна группировка американских эсминцев в регионе выросла до шести единиц.

Кроме них, военный контингент США в этой части мира включает авианосец и три прибрежных боевых корабля.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, в Иране продолжаются антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы 28 декабря из-за стремительного падения курса национальной валюты — иранского риала — и ухудшения экономического положения.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости положить конец правлению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, управляющего страной уже 37 лет. Он утверждает, что пора искать нового лидера в Иране.

Впоследствии Трамп заявил о опрокидывании крупного американского флота в направлении Ирана и пригрозил более жесткой атакой в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе.

Ранее мы писали, что американский лидер рассматривает возможность нанести целенаправленные удары по силам безопасности и их лидерам, чтобы поддержать протесты в стране.

К тому же ранее США уже наносили удар по ядерному потенциалу Ирана.