США направили к берегам Ирана атомную подлодку с "Томагавками"

На американском флоте отметили, что цель такого шага – обеспечение региональной безопасности и стабильности на море.

Военно-морские силы США развернули на Ближнем Востоке подлодку с управляемыми ракетами, способную нести до 154 ракет "Томагавк".

Об этом 8 апреля заявил спикер базирующегося в регионе 5-го флота США, командир Тимоти Хокинс, сообщает AP News.

Хокинс уточнил, что атомная подлодка, постоянное место базирования которой – в Кингс-Бэй, штат Джорджия, 7 апреля прошла через Суэцкий канал.

"Она способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк" и будет развернута в составе 5-го флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море", – сказал спикер флота.

В AP News обращают внимание, что направление атомного ракетоносца в этот регион может являться демонстрацией силы со стороны США для Ирана, с которым у Вашингтона очень напряженные отношения.

Журналисты также отметили, что ВМФ США "редко признает месторасположение или дислокацию подлодок".

Заметим, что 5-й флот США отвечает за безопасность Ормузского пролива – ворот в Персидский залив, через которые проходят 20% мировых поставок нефти.

Напомним, в конце марта поддерживаемые Ираном боевики устроили ракетный обстрел военной базы США на северо-востоке Сирии. Американцы не замедлили с ответом и тоже нанесли воздушный удар. При атаке со стороны боевиков погиб американский работник и были ранены 5 военных США.

После атаки президент США Джо Байден предупредил Иран, что Штаты будут "решительно действовать" для защиты своих граждан.

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