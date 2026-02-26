США нашли рычаг давления на РФ: какой козырь использовал Вашингтон

США тормозят продажу активов «Лукойла» для усиления давления на Кремль / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки намеренно замедляют процесс продажи международных активов российской нефтяной компании «ЛУКойл» . Такой беспрецедентный шаг преследует цель усилить давление на Россию во время мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Замороженные миллиарды и новые сроки

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) в очередной раз продлило конечный срок для заключения сделок с потенциальными покупателями активов «Лукойла» общей стоимостью 22 миллиарда долларов. Теперь дедлайн перенесен с 28 февраля на 1 апреля.

По словам американских правительственных чиновников, любое соглашение требует жестких условий: российская компания не имеет права получать никаких авансовых платежей. Все средства от продаж будут размещены на специальном счете, где они будут оставаться замороженными и полностью подпадать под юрисдикцию США.

«Министерство финансов продлило срок, чтобы способствовать текущим переговорам… и достичь соглашения, поддерживающего усилия президента Трампа лишить Россию доходов, необходимых ей для поддержки своей военной машины», — отмечает издание.

Мирные переговоры и интерес к активам

Решение об отсрочке было принято на фоне отсутствия значительного прорыва в трехсторонних переговорах между США, Украиной и Россией, которые в последние недели проходили в Женеве, Абу-Даби и Майами. Следующий раунд консультаций запланирован на март, и санкции против "Лукойла" и "Роснефти" остаются весомым аргументом в этих сложных дискуссиях.

Международный портфель «Лукойла», который заставили компанию продать из-за американских санкций, включает нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции по всему миру — от Ирака до Финляндии. Эти привлекательные активы уже заинтересовали более десяти потенциальных покупателей, среди которых такие гиганты, как ExxonMobil и Chevron, а также ряд влиятельных международных инвестиционных фондов.

Напомним, на зарубежные активы "Лукойла" претендуют две американские компании. Американские энергетические компании Chevron и Quantum Capital Group готовят предложение на сумму 22 миллиарда долларов по приобретению подсанкционных активов российского нефтяного гиганта . В частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах и более 2000 АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.