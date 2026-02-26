- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 909
- Время на прочтение
- 2 мин
США нашли рычаг давления на РФ: какой козырь использовал Вашингтон
Соединенные Штаты Америки намеренно замедляют продажу международных активов российского нефтяного гиганта, чтобы усилить свои позиции во время мирных переговоров по Украине.
Соединенные Штаты Америки намеренно замедляют процесс продажи международных активов российской нефтяной компании «ЛУКойл» . Такой беспрецедентный шаг преследует цель усилить давление на Россию во время мирных переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом пишет Reuters.
Замороженные миллиарды и новые сроки
Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) в очередной раз продлило конечный срок для заключения сделок с потенциальными покупателями активов «Лукойла» общей стоимостью 22 миллиарда долларов. Теперь дедлайн перенесен с 28 февраля на 1 апреля.
По словам американских правительственных чиновников, любое соглашение требует жестких условий: российская компания не имеет права получать никаких авансовых платежей. Все средства от продаж будут размещены на специальном счете, где они будут оставаться замороженными и полностью подпадать под юрисдикцию США.
«Министерство финансов продлило срок, чтобы способствовать текущим переговорам… и достичь соглашения, поддерживающего усилия президента Трампа лишить Россию доходов, необходимых ей для поддержки своей военной машины», — отмечает издание.
Мирные переговоры и интерес к активам
Решение об отсрочке было принято на фоне отсутствия значительного прорыва в трехсторонних переговорах между США, Украиной и Россией, которые в последние недели проходили в Женеве, Абу-Даби и Майами. Следующий раунд консультаций запланирован на март, и санкции против "Лукойла" и "Роснефти" остаются весомым аргументом в этих сложных дискуссиях.
Международный портфель «Лукойла», который заставили компанию продать из-за американских санкций, включает нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции по всему миру — от Ирака до Финляндии. Эти привлекательные активы уже заинтересовали более десяти потенциальных покупателей, среди которых такие гиганты, как ExxonMobil и Chevron, а также ряд влиятельных международных инвестиционных фондов.
Напомним, на зарубежные активы "Лукойла" претендуют две американские компании. Американские энергетические компании Chevron и Quantum Capital Group готовят предложение на сумму 22 миллиарда долларов по приобретению подсанкционных активов российского нефтяного гиганта . В частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах и более 2000 АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.