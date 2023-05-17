США назвали количество своих развернутых ядерных боеголовок: подробные цифры

Администрация президента США Джо Байдена обновила статус своих развернутых ядерных сил после приостановления Россией участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день у США есть 1419 боеголовок, развернутых на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также на тяжелых бомбардировщиках. Такое количество вкладывается в пределы лимита 1550 боеголовок на 700 единицах техники, установленного Договором о сокращении наступательных вооружений.

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"США продолжают соблюдать прозрачность между государствами, обладающими ядерным оружием. Это чрезвычайно ценно для уменьшения вероятности неправильного восприятия, просчетов и дорогостоящей конкуренции по вооружениям. Такие меры особенно важны в периоды высокой напряженности", – говорится в заявлении Госдепа США.

В то же время Россия не предоставила информацию о статусе своих ядерных сил.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин приостановил участие государства в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Диктатор отменил инспекции и обмен данными, необходимые для проверки обязательств по последнему соглашению из США, которое ограничивало ядерные арсеналы обеих стран. Байден назвал это решение "большой ошибкой".

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