США назвали компанию из РФ "ключевым источником товаров" для ракетной программы КНДР

Российское ООО "Парсек" с 2016 года продавало КНДР товары, применяемые к баллистическим ракетам.
В Государственном департаменте США российскую компанию "Парсек" считают "ключевым источником товаров и технологий" для ракетной программы КНДР.
Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, обнародованном в среду, 12 января, на сайте Госдепа США.
Отмечается, что с 2016 по 2021 год ООО "Парсек" и директор по развитию компании Роман Алар сотрудничали с проживающим на территории России гражданином КНДР О Йонг Хо над продажей товаров, применяемых к баллистическим ракетам.
Речь идет, в частности, о кевларовой нити, арамидном волокне, авиационном масле, шарикоподшипниках и прецизионных фрезерных станках, контролируемых Группой ядерных поставщиков (NSG).
К тому же Роман Алар предоставлял О Йонг Хо "инструкции по созданию смесей твердого ракетного топлива". "Отношения по закупкам и поставкам между О Йонг Хо, Романом Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР", — уверены в Госдепе.
Также указывается, что О Йонг Хо в период с 2018 по 2021 год "покупал и участвовал в закупке ракетных материалов из третьих стран от имени ракетной программы КНДР".
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении зарегистрированной в Москве фирмы "Парсек", а также семи связанных с КНДР физических лиц, в том числе гражданина РФ Романа Алара, четырех граждан Китая и двух граждан Северной Кореи.
"Мы продолжаем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами для устранения угроз, создаваемых дестабилизационной деятельностью КНДР, и для достижения общей цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", — указал Блинкен.
По его словам, США по-прежнему "привержены поиску диалога и дипломатии с КНДР и призывают ее к участию в переговорах".
Напомним, что КНДР уже дважды в этом году запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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