Российская угроза для стран Европы / © ТСН.ua

Соединенные Штаты начинают поэтапно сворачивать программы содействия безопасности для восточноевропейских стран, граничащих с Россией. Финансирование может быть урезано на «сотни миллионов долларов».

Об этом сообщает Financial Timesсо ссылкой на осведомленные источники.

В период с 2018 по 2022 годы на программы военной помощи в Европе было выделено $1,6 млрд — около 29% всех расходов США на зарубежную оборонную помощь за этот период.

Ключевыми получателями американской помощи выступали Эстония, Латвия и Литва. Как пишет FT, это те страны, которые «окажутся на передовой в любом потенциальном конфликте с Россией».

На прошлой неделе представители Пентагона проинформировали европейских дипломатов о том, что Вашингтон больше не будет финансировать проекты по обучению и оснащению армий в регионе.

Одобренные ранее средства будут доступны до сентября 2026 года.

В Белом доме заявили, что решение согласовано с европейскими странами и связано с необходимостью того, чтобы Европа «взяла на себя больше ответственности за собственную оборону».

Однако собеседники FT утверждают, что правительства ряда государств были «поражены этим шагом» и теперь требуют разъяснений от Вашингтона.

Согласно информации источников газеты, этот шаг связан с более широкой стратегией администрации Дональда Трампа, направленной на «переоценку и перераспределение» иностранной помощи.

Одной из причин пересмотра военных программ стало намерение США перераспределить ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы усилить сдерживание Китая и снизить риски конфликта вокруг Тайваня.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте предположил, что перед вторжением Китая на самоуправляемый остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к своему «младшему партнеру», президенту РФ Владимиру Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе,чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.