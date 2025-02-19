США не будут отменять санкции против РФ до заключения мирного соглашения с Украиной — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа не собирается отменять санкции против России, пока не будет заключено соглашение о мире с Украиной.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

Сообщается, что Рубио обсудил вопрос о санкциях в отношении РФ во время разговора с европейскими партнерами. Издание пишет, что это послание Рубио облегчило беспокойство европейцев, опасающихся, что Трамп заключит соглашение с российским диктатором Путиным и снимет санкции в обмен на прекращение огня на линии столкновения в Украине.

В сообщении Госдепартамента сказано, что страны "договорились оставаться в тесном контакте, поскольку работают над достижением долгосрочного прекращения войны в Украине".

Ранее Рубио заявлял, что всем сторонам придется пойти на уступки, чтобы добиться соглашения.

"Цель — положить конец этому конфликту справедливым, крепким, устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон способом. Вот в чем будет состоять текущее взаимодействие", — сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы вынудить прекратить войну.

Мы ранее информировали, что Евросоюз не будет отменять санкции против РФ, несмотря на политику администрации Трампа.

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