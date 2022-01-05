США не будут отвечать на ультиматумы Кремля по безопасности "пункт по пункту" — Белый дом

США не будут отвечать на ультиматумы Кремля по безопасности "пункт по пункту" — Белый дом

Однако в Белом доме отмечают, что в некоторых вопросах США могут достигнуть договоренностей с РФ.

В Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты в ходе предстоящего саммита Россия-США не будут отвечать на ультимативные предложения Кремля по стратегической безопасности, которую РФ изложила в так называемом договоре о "гарантиях безопасности".

Об этом во время брифинга 5 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В то же время, в администрации главы США Джо Байдена отмечают, что в некоторых вопросах США может достичь договоренностей с РФ.

"Президент Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так поступать на переговорах", — сказала она.

Напомним, на следующей неделе, 10 января, Соединенные Штаты Америки и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ, 12 января – заседание совета Россия-НАТО.

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