США не будут выдавать визы гражданам 75 стран — кто в списке и какая причина

США закрывают визы для 75 стран из-за новой политики Трампа / © Getty Images

Государственный департамент США объявил о бессрочном прекращении обработки виз для 75 стран. Ограничения вступают в силу 21 января 2026 года.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на меморандум Госдепартамента, копия которого располагает Fox News Digital.

Консульским офицерам приказано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и скрининга абитуриентов.

Без виз США: страны, попавшие под ограничения

Среди стран, на которые распространяется пауза:

Россия

Сомали

Афганистан

Бразилия

Иран

Ирак

Египет

Нигерия

Таиланд

Йемен и другие (в общей сложности 75 государств).

Причиной, почему США приостанавливает выдачу виз, называют борьбу с «социальным бременем».

Главной целью новой политики администрации Дональда Трампа является недопущение въезда лиц, которые могут стать так называемым «общественным бременем» (public charge) — то есть будут зависеть от государственных социальных выплат США.

«Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы признать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые могут стать обузой для США и эксплуатировать щедрость американского народа», — заявил представитель Госдепа Томми Пигготт.

Жесткие критерии проверки

Консульские офицеры получили указания отказывать в визах, учитывая широкий спектр факторов:

состояние здоровья и возраст — лицам пожилого возраста или имеющим избыточный вес может быть отказано;

финансовое состояние будет оцениваться наличие средств и вероятной потребности в долгосрочной медицинской помощи;

знание языка — уровень владения английским становится важным критерием;

прошлое — любое использование государственной денежной помощи в прошлом может стать причиной отказа.

Особое внимание приковано к Сомали и связано с недавним масштабным скандалом в Миннесоте, где было разоблачено злоупотребление программами социальной помощи на миллионы долларов налогоплательщиков.

Хотя положение о «общественном бремени» существует в американском праве десятилетиями, администрация Трампа значительно расширила его толкование, отменив смягчение времен Байдена (не учитывавших талоны на еду — SNAP или программу Medicaid).

Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок, пока не будет завершен полный пересмотр процедур. Исключения будут «крайне ограниченными».

Как говорилось ранее, США пересматривают иммиграционные правила. Об этом стало известно в декабре 2025 года. Вашингтон приостановил иммиграционные процедуры, аргументируя это необходимостью обновления системы контроля.

