США не будут выдавать визы гражданам 75 стран — кто в списке и какая причина
Госдепартамент США вводит бессрочную паузу на обработку виз для граждан России, Ирана, Сомали и 72 стран.
Государственный департамент США объявил о бессрочном прекращении обработки виз для 75 стран. Ограничения вступают в силу 21 января 2026 года.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на меморандум Госдепартамента, копия которого располагает Fox News Digital.
Консульским офицерам приказано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и скрининга абитуриентов.
Без виз США: страны, попавшие под ограничения
Среди стран, на которые распространяется пауза:
Россия
Сомали
Афганистан
Бразилия
Иран
Ирак
Египет
Нигерия
Таиланд
Йемен и другие (в общей сложности 75 государств).
Причиной, почему США приостанавливает выдачу виз, называют борьбу с «социальным бременем».
Главной целью новой политики администрации Дональда Трампа является недопущение въезда лиц, которые могут стать так называемым «общественным бременем» (public charge) — то есть будут зависеть от государственных социальных выплат США.
«Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы признать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые могут стать обузой для США и эксплуатировать щедрость американского народа», — заявил представитель Госдепа Томми Пигготт.
Жесткие критерии проверки
Консульские офицеры получили указания отказывать в визах, учитывая широкий спектр факторов:
состояние здоровья и возраст — лицам пожилого возраста или имеющим избыточный вес может быть отказано;
финансовое состояние будет оцениваться наличие средств и вероятной потребности в долгосрочной медицинской помощи;
знание языка — уровень владения английским становится важным критерием;
прошлое — любое использование государственной денежной помощи в прошлом может стать причиной отказа.
Особое внимание приковано к Сомали и связано с недавним масштабным скандалом в Миннесоте, где было разоблачено злоупотребление программами социальной помощи на миллионы долларов налогоплательщиков.
Хотя положение о «общественном бремени» существует в американском праве десятилетиями, администрация Трампа значительно расширила его толкование, отменив смягчение времен Байдена (не учитывавших талоны на еду — SNAP или программу Medicaid).
Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок, пока не будет завершен полный пересмотр процедур. Исключения будут «крайне ограниченными».
Как говорилось ранее, США пересматривают иммиграционные правила. Об этом стало известно в декабре 2025 года. Вашингтон приостановил иммиграционные процедуры, аргументируя это необходимостью обновления системы контроля.