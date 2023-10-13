США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – отчет Конгресса

Угроза со стороны Китая и России будет особенно острой в период с 2027 года по 2035 год.

Соединенные Штаты должны быть готовы к противостоянию с военным союзом Китая и России. Поэтому США необходимо увеличить вооруженные силы, укрепить военные альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия.

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Соответствующее заключение обнародовала двухпартийная комиссия Конгресса по стратегической политике, информирует The Financial Times.

"Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно", — говорится в отчете комиссии.

Эксперты отмечают, что Россия и Китай пытаются разрушить существующий международный порядок. Китайская и российская угрозы станут особенно острыми в 2027-2035 годах, поэтому решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова.

В отчете указывается, что США пока недостаточно подготовлены к противостоянию с двумя противниками, я арсенали которых являются ядерное оружие.

"Новая глобальная среда принципиально отличается от всего, что было в прошлом, даже в самые темные дни холодной войны", — говорится в отчете.

Кроме того, авторы документа предупредили, что речь идет о появлении не одного, а сразу двух ядерных противников, "каждый из которых имеет амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо".

Комиссия подчеркнула, что США пока не хватает комплексной стратегии противодействия надвигающейся угрозе.

Прежде всего, беспокойство экспертов вызвано скорым расширением ядерного арсенала Китая, которое, как утверждается в докладе, происходит "в масштабах и темпах, невиданных со времен американо-советской гонки ядерных вооружений, завершившейся в конце 1980-х годов".

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели торговые ограничения против 42 китайских компаний, сотрудничающих с оборонной промышленностью России.

Кроме того, мы ранее информировали, что на следующей неделе российский диктатор Путин намерен посетить Китай.

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