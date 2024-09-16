США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией – The Economist

США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией и фактически вынуждают Украину бороться со связанными руками.

Об этом сообщает The Economist.

Как пишет издание, администрация Байдена не хочет "ставить под угрозу будущую "перезагрузку" отношений с Москвой", поэтому постоянно меняют причину отказа в разрешении использовать их оружие для ударов по объектам на территории РФ.

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В то же время, издание отмечает, что истинная причина нежелания Байдена изменять подход в этом вопросе "почти наверняка заключается в страхе перед российской эскалацией".

The Economist напоминает, что 13 сентября были надежды, что Украине, наконец, разрешат использовать британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP против целей в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривали в течение двух часов в Белом доме, и многие думали, что американский лидер наконец-то даст свое разрешение.

"Но после встречи ситуация осталась столь же неопределенной. Американская сторона лишь подтвердила, что политика ограничения использования западных систем дальнего радиуса действия не изменилась", – говорится в статье.

Издание также приводит слова бывшего командующего американскими силами в Европе Бена Ходжеса в поддержку Киева в этом стремлении.

"Нет никаких моральных или правовых причин не добиваться этих целей", – говорит военный.

В свою очередь бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер утверждает, что США преувеличивает угрозы Путина.

"Они направлены на то, чтобы "удержать нас от действий, а не на то, чтобы это имело отношение к тому, что он действительно собирается делать", — отметил Волкер.

Авторы прогнозируют, что использование Путиным тактического ядерного оружия никогда нельзя полностью исключить. В то же время, если Байден смягчит свою позицию после встречи с Зеленским, вряд ли будет официальное объявление о разрешении Киеву атаковать объекты в РФ, это решение может быть непубличным.

Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ.

Вчера, 15 сентября, президент Зеленский подтвердил, что Украина пыталась убедить США разрешить ей удары вглубь России американским оружием. Однако пока Киев не получил этого разрешения.

Красные линии Путина: поставки ракет КНДР для Кремля и разрешение Украине на удары вглубь России

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