США не имеют никакого отношения к аварии на российских трубопроводах "Северный поток" — Пентагон

В Пентагоне отвергли любые обвинения в причастности США к аварии на российских газопроводах "Северный поток-1", "2".

Отвечая на вопрос, можно ли исключить какую-либо причастность США к утечке газа на газопроводах Nord Stream, военный чиновник сказал: "Мы совершенно не были причастны".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника США.

Также читайте Зеленский имел ряд переговоров с лидерами и чиновниками Европы: с кем говорил и о чем договорился

Он добавил, что в США считают, что еще слишком рано делать вывод о "саботаже".

"Присяжные еще не определились. Многие наши партнеры, я думаю, определили или считают, что это саботаж. Я просто... я еще не на том этапе, когда я могу сказать вам однозначно", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм. Ряд государств, среди которых и Россия, заявили, что причиной аварий могли стать диверсии.

Между тем, в Германии предполагают, что трубы российского газопровода "Северный поток-1" и "2" будут непригодны для использования навсегда после аварии. Если их не отремонтировать немедленно, в них запустится много соленой воды – и трубопроводы будут подвергаться коррозии.

Запад пытается выявить причину остановки "Северного потока"

Читайте также: