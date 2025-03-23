США не исключают военных действий против Ирана: Уиткофф назвал условия

Стив Уиткофф отметил, что в настоящее время США подают Тегерану сигнал о возможности найти правильное решение через диалог.

Соединенные Штаты могут начать военные действия против Ирана, если ситуация заставит. Вашингтон предпочитает дипломатию, однако не исключает силового сценария, если Иран продолжит движение к созданию ядерного оружия.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

"Нам не нужно решать все вопросы военным путем, но это не значит, что если нас подведут к этому, мы не будем прибегать к военным действиям. Мы сделаем это при определенных обстоятельствах", — заявил Уиткофф.

Он отметил, что в настоящее время США подают Тегерану сигнал о возможности найти правильное решение через диалог, поскольку "альтернатива не самая лучшая".

Уиткофф также подчеркнул, что позиция президента Дональда Трампа остается жесткой: Иран не должен иметь ядерного оружия.

"Мы не можем позволить им перейти к вооружению и созданию ядерного арсенала. Этого не может произойти, и этого не произойдет", — добавил он.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не намерена получить ядерное оружие.