США не исключают введения войск в Венесуэлу - заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не исключает возможности применения американских военных в Венесуэле .

"Я ничего не исключаю, нам просто нужно позаботиться о Венесуэле", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о потенциальном введении военных подразделений в страну.

Глава Белого дома снова заявил, что в США якобы попадают миллионы нелегальных мигрантов из Венесуэлы и других государств, среди которых, по его словам, могут быть бывшие убийцы и насильники.

Отдельно Трамп допустил возможность прямого разговора с Николасом Мадуро. "Я говорю со всеми", - отметил он, комментируя вероятность такого контакта.

Ранее президент США утверждал, что добился прогресса в борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения авиаударов по ряду военных объектов в Венесуэле , которые, по оценкам США, привлечены к перевозке наркотиков. Под удар могут попасть порты, аэропорты, военные базы и взлетно-посадочные полосы, по мнению Вашингтона, используемые для контрабанды.