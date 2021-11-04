США не нарушили закон, ошибочно убив авиаударом десять мирных афганцев — Пентагон

В результате ошибки США в Кабуле погибли десять членов одной семьи, в том числе семеро детей.

В Пентагоне не считают нарушением закона смертоносный авиаудар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого ошибочно погибли десять мирных афганцев.

Соответствующее заявление со ссылкой на результаты расследования озвучил инспектор ВВС США Сами Саид, сообщает BBC.

"Это была честная ошибка", — высказался он, указав на "ошибки во время исполнения, комбинированные со склонностью к подтверждению и сбоями связи", которые привели к "печальным жертвам среди гражданского населения".

Также читайте Последний удар США в Афганистане: военные могли ошибочно ликвидировать работника гуманитарной миссии

По его словам, следователи "не выявили никаких нарушений закона, в частности, "закона войны". "Это не преступное поведение, случайное поведение, халатность", — добавил Саид.

Инспектор ВВС США отметил, что исполнители удара с беспилотника искренне верили, что они нацелены на "неизбежную угрозу" со стороны группировки "Исламское государство" для американских сил и дипломатического персонала в аэропорту Кабула.

В результате авиаудара со стороны США по афганской столице 29 августа погибли трое взрослых, в том числе человек, работавший на группу помощи США, и семеро детей. Самой младшей из убитых детей была двухлетняя Сумайя, а самым старшим — 12-летний Фарзад.

Вскоре после атаки родственник жертв Рамин Юсуфи сказал, что это было "жестокое нападение", основанное на "неверной информации". "Почему они убили нашу семью? Наших детей? Они настолько обгорели, что мы не можем опознать их тела, их лица", – говорил он.

Также читайте США извинились за гибель мирных жителей в Кабуле: подробности

Инцидент произошел через несколько дней после того, как боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв в аэропорту Кабула, в результате которого погибли по меньшей мере 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Американские военные заявляли, что располагают информацией о подготовке боевиков к новому нападению. Разведка США ориентировалась на белую Toyota Corolla, которая должна была иметь взрывчатку в салоне. Однако, по словам Саида, силовики выследили не тот автомобиль.

Причастные к авиаудару беспилотника считали, что дом был пуст, и не заметили ребенка, вошедшего в целевую зону за две минуты до запуска ракеты.

После предварительного расследования в сентябре Пентагон признал, что авиаудар был "трагической ошибкой" и заявил, что выплатит компенсацию родственникам погибших.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку