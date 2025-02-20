США не останавливали продажу оружия Украине: новое заявление от депутата

США не останавливали продажу оружия Украине.

Об этом сказала депутат парламента Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Она призвала представителей СМИ проверять информацию перед опубликованием, однако никаких деталей о предварительном заявлении секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Романа Костенко, не предоставила.

"Друзья-журналисты, пожалуйста, проверяйте инфо перед публикацией. Мы сейчас живем в очень тяжелые времена, не стоит подливать масла в огонь", — сказала Устинова.

Напомним, нардеп Роман Костенко в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема из Мосейчук". сказал, что Соединенные Штаты приостановили продажу оружия Украине.

Он отметил, что по его информации, то вооружение, которое поступало даже на продажи, остановилось.

"И даже те фирмы, которые готовы уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут. Потому что нет решения", — добавил Костенко.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.