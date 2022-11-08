США не позволят вмешиваться в выборы — в Госдепе ответили "повару Путина"

Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против любого субъекта, пытающегося вмешаться в избирательный процесс.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на фоне утверждения "повара Путина" Евгения Пригожина, который де-факто признался во вмешательстве в избирательный процесс в США, пишет "НВ".

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями", — подчеркнул он.

Нед Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его так называемого Агентства интернет-исследований (известного как фабрика троллей), а в 2021-м против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

"Мы вмешивались (в выборы в США — ред.), вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", — заявил Пригожин накануне промежуточных выборов в США.

Напомним, 8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. Сейчас большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.

Выборы в США и помощь Украине

Ранее The New York Times сообщала, что ноябрьские промежуточные выборы определят, кто будет иметь большинство в каждой из палат Конгресса Соединенных Штатов. Это может оказать значительное влияние на ответ США на самую большую внешнеполитическую проблему, с которой сейчас сталкивается администрация Байдена – вторжение России в Украину.

4 ноября в Киев приезжал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Обсуждалась дальнейшая поддержка США Украины.

В США выборы в Конгресс: что это значит для Украины

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