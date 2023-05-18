США не позволяют тренировать украинских пилотов на F-16 в Европе — NYT

Американские власти не разрешают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 даже несмотря на то, что несколько европейских стран готовы передать Украине эти самолеты.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что без разрешения США европейские страны могут ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки применения F-16. Издание отмечает, что пока Вашингтон не даст согласия на пробные полеты, они не состоятся.

Источник издания говорит, что Белый дом выступает против поставок F-16, потому что этот тип современных истребителей стоит слишком дорого. Якобы из-за передачи самолетов может пойти очень большая часть бюджета для поддержки Украины.

Кроме того, администрация Джо Байдена опасается, что американские секретные технологии, в частности установленный в F-16 радар, могут попасть в руки врага. Именно поэтому администрация Соединенных Штатов намерена сконцентрироваться на поставке другого оружия. Впрочем, по словам чиновника, Вашингтон может дать разрешение на реэкспорт истребителя другим странам.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава готова систематически предоставлять Украине самолеты МиГ-29. Впрочем, у страны нет достаточного количества истребителей F-16, чтобы передать еще и их. Вместе с тем Варшава готова поддержать процесс обучения украинских пилотов на современных самолетах F-16.

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