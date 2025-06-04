США не приняли еще никаких решений относительно будущей помощи Украине - Уитакер

Флаг США и Украины / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки еще не приняли конкретных решений относительно будущей военной или иной помощи Украине.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга для журналистов накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает корреспондент ТСН.

Уитакер подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, но считает, что это невозможно сделать военным путем. По его мнению, конфликт может быть урегулирован только через дипломатические переговоры, в которых обе стороны должны продемонстрировать готовность сесть за стол переговоров и договориться.

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«Президент Трамп хочет, чтобы эта война закончилась, и он понимает, что это не будет военное решение для конца этой войны. Это должно быть дипломатическое решение. Это должно быть согласованное решение, и обе стороны должны сесть за стол переговоров и решить этот вопрос. И пока они обе не будут желать, способны и готовы сесть за стол переговоров и решить этот вопрос дипломатическим путем, к сожалению, эта жестокая война будет продолжаться», — подчеркнул посол.

Он также добавил, что Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на поддержке возможностей администрации президента Трампа для прекращения военных действий путем переговоров. Именно поэтому пока не было принято никаких решений относительно дальнейшей помощи Украине.

Кроме этого, Уитакер обратил внимание на важность укрепления обороноспособности стран НАТО в целом. Он напомнил о Гаагском оборонном обязательстве — рамочном соглашении между союзниками, которое должно гарантировать увеличение инвестиций в оборону и обеспечение ресурсов для реализации совместных оборонных планов.

«Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО — это когда союзники полностью обеспечивают наши оборонные планы ресурсами. Мы работаем над обязательством по инвестициям в оборону, или, как я люблю называть, Гаагским оборонным обязательством, которое будет гарантировать, что мы именно это сделаем», — пояснил посол.

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В то же время он подчеркнул роль европейских стран в предоставлении Украине необходимых ресурсов и политической поддержки для достижения прочного и длительного мира.

«Мы рассчитываем на то, что Европа займет ведущую позицию в предоставлении Украине ресурсов и политического капитала, необходимых для достижения прочного мира. Европейцы имеют личную заинтересованность в обеспечении мира на своем континенте, и Соединенные Штаты будут продолжать делать все возможное для поддержки этого», — резюмировал Мэтью Уитакер.

Таким образом, позиция США остается четкой: приоритет — дипломатическое урегулирование конфликта в Украине, при этом союзники НАТО должны усилить оборонные возможности, а Европа — взять на себя лидерство в поддержке Украины.

Напомним, Financial Times сообщало, что европейские правительства готовятся к худшему сценарию — одновременного давления со стороны США в трех ключевых сферах: помощи Украине, совместной обороне в НАТО и экономическом сотрудничестве. Это связано с опасениями относительно будущей политики Дональда Трампа перед его встречей с лидерами G7 в Канаде.

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